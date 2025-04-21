В Днепропетровской области женщина подорвалась на мине, еще двое ранены из-за обстрелов
В Никополе Днепропетровской области сегодня, 21 апреля, женщина получила тяжелые травмы из-за российской мины. Еще двое жителей района ранены в результате вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Фейсбуке.
"Несчастный случай произошел в Никополе. 62-летняя женщина наступила на вражескую мину. Пострадавшую госпитализировали. К сожалению, состояние тяжелое. Врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь", - рассказал Лысак.
Также, по его словам, российская армия весь день атаковала Никопольский район БпЛА и артиллерией. Под ударом были несколько населенных пунктов региона. В результате ранения получили два человека.
"Пострадали мужчина 66 лет и женщина - 63. Оба будут лечиться амбулаторно", - отметил глава военной администрации.
Кроме того, повреждены инфраструктура, фермерское хозяйство, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, детская спортплощадка, газопроводы и линия электропередач.
Фото: последствия атаки РФ на Никопольский район (www.facebook.com/permalink)
"Обращаюсь к жителям прифронтовых территорий. Будьте осмотрительны. Держитесь подальше от подозрительных предметов. Если же увидели такой - сразу вызывайте полицию или спасателей", - предостерег жителей области Лысак.
Ракетная атака на Днепр
Напомним, 18 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Из-за ракетной атаки в Днепре были повреждены гражданские объекты, в частности здание отеля и фитнес-центра. Обошлось без жертв и пострадавших.
Тогда же Никопольский район снова подвергся ударам со стороны российских оккупантов. Для атак враг использовал дроны-камикадзе, а также бил из реактивных систем залпового огня.
Из-за обстрела были повреждены многоэтажка, частный дом, авто, а также линия электропередач и газопровод.
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