У Дніпропетровській області затримали трьох колаборантів за підтримку Путіна й армії РФ

Правоохоронці виявили колаборантів у Дніпропетровській області та повідомили їм про підозру за прославляння армії РФ і диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Що робили колаборанти

За даними слідства, підозрювані, використовуючи власні сторінки в забороненій соцмережі, розміщували коментарі під публікаціями антиукраїнської спрямованості.

Мешканець міста Першотравенськ неодноразово заперечував збройну агресію РФ, називаючи її "спецоперацією", і бажав удачі військовим держави-агресора.

Інший підозрюваний - проросійськи налаштований житель Павлограда вихваляв армію РФ та її командування.

Фото: Колаборанти (gp.gov.ua)

Ще одним підозрюваним виявився мешканець міста Кривий Ріг, який підтримував Путіна і заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, наголошуючи, що "Крим - це частина Росії і ніколи не буде українським".

Що їм загрожує

Під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Трьом громадянам повідомлено про підозру за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Виявлення окупантів і зрадників

Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.