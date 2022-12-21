"В оновленому графіку ми актуалізували базу та додали нові адреси, які раніше клієнти не могли знайти в графіку. Намагаємось проводити відключення так, щоб електропостачання було відсутнє не більше 4 години через 5 годин наявності світла", - пише пресслужба.

Аби дізнатися, коли у вас буде світло - необхідно ввести свій населений пункт та адресу у відповідних полях.

"Найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі. Наголошуємо! Попередні графіки не діють!", - додає пресслужба.

Фото: в Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці (facebook.com/dtekdnem)