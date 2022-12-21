UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці

Фото: в Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області запровадили оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі внаслідок останніх масованих обстрілів російських нікчем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Дніпровські електромережі.

"В оновленому графіку ми актуалізували базу та додали нові адреси, які раніше клієнти не могли знайти в графіку. Намагаємось проводити відключення так, щоб електропостачання було відсутнє не більше 4 години через 5 годин наявності світла", - пише пресслужба.

Аби дізнатися, коли у вас буде світло - необхідно ввести свій населений пункт та адресу у відповідних полях.

"Найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі. Наголошуємо! Попередні графіки не діють!", - додає пресслужба.

Фото: в Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці (facebook.com/dtekdnem)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьЕлектроенергія