У Дніпропетровській області виявили вибухівку на електропідстанції

"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій", - повідомляє міністерство.

Для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.

Також у Міненерго повідомили, що у Хмельницькій області через ракетну атаку було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Станом на ранок усіх заживлено.

У Сумській області ворожий снаряд влучив у газорозподільчу станцію. Обійшлося без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.