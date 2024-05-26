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В Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на электроподстанции

Фото: в Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на электроподстанции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на одной из подстанций. Взрывчатку обезвредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство", - сообщает министерство.

Для обезвреживания взрывного устройства вызвали полицию и саперов.

Также в Минэнерго сообщили, что в Хмельницкой области из-за ракетной атаки было обесточено 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. По состоянию на утро все заживали.

В Сумской области вражеский снаряд попал в газораспределительную станцию. Обошлось без пострадавших, оборудование не повреждено, газоснабжение не прекращалось.

 

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в Украине начали снова выключать свет. По всей Украине в пиковые часы потребления вводится отключение света по графику.

Этому предшествовали масштабные обстрелы украинской энергетики. Россияне уничтожили по меньшей мере две ТЭС - Трипольскую в Киевской области и Змиевскую в Харьковской. Также были повреждены блоки других объектов генерации.

В "Укрэнерго" сообщали, что сегодня в Украине не будут выключать свет.

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МинэнергоДнепропетровская областьЭлектроэнергия