В Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на электроподстанции

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство", - сообщает министерство.

Для обезвреживания взрывного устройства вызвали полицию и саперов.

Также в Минэнерго сообщили, что в Хмельницкой области из-за ракетной атаки было обесточено 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. По состоянию на утро все заживали.

В Сумской области вражеский снаряд попал в газораспределительную станцию. Обошлось без пострадавших, оборудование не повреждено, газоснабжение не прекращалось.