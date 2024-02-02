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У Дніпропетровській області трьом чоловікам загрожує по п'ять років тюрми за підтримку РФ

Дніпропетровська область, П'ятниця 02 лютого 2024 05:31
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У Дніпропетровській області трьом чоловікам загрожує по п'ять років тюрми за підтримку РФ Архівне фото: У Дніпропетровській області трьом чоловікам загрожує по п'ять років тюрми (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили в Дніпропетровській області трьох чоловіків, які висловлювали свою підтримку діям РФ. Тепер їм загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Звідки родом колаборанти

За даними слідства, підозрювані на власних сторінках у забороненій в Україні соціальній мережі систематично поширювали повідомлення на підтримку дій РФ.

"Проросійськи налаштований мешканець Павлограда в поширених публікаціях заперечував збройну агресію РФ, називаючи її "денацифікацією та демілітаризацією" України", - йдеться в повідомленні.

Мешканець міста Покров розміщував дописи, в яких окупація українських міст визначалася як успішне проведення "спецоперації РФ".

У Дніпропетровській області трьом чоловікам загрожує по п'ять років тюрми за підтримку РФ

Фото: Підозрювані (facebook.com)

Мешканець міста Синельникове в розміщених коментарях звеличував російських генералів і радів успіхам ворожих військ.

Що їм усім загрожує

Згідно з висновками експертів, в опублікованих чоловіками матеріалах міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ і глорифікація осіб, які її здійснюють.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Трьом громадянам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до п'яти років в'язниці.

Правоохоронці шукають зрадників

Правоохоронці у Вінниці затримали ворожого агітатора, який підтримував окупантів і заперечував убивства людей у Бучі Київської області.

Також правоохоронці затримали подругу голови "Народної ради "ДНР". Жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.

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