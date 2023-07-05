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У Дніпропетровській області шахраї ошукали понад 100 людей, які збирали кошти на ЗСУ

Фото: у Дніпропетровській області шахраї ошукали понад 100 людей, які збирали кошти на ЗСУ (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпропетровській області поліцейські викрили групу зловмисників з чотирьох осіб. Шахраї ошукали понад 100 людей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як з'ясували правоохоронці, у соціальних мережах зловмисники шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ та лікування поранених бійців. Фігуранти представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.

Під виглядом конвертування злотих у гривні, правопорушники отримували персональні та банківські дані громадян, після чого привласнювали гроші з рахунків. Загальна сума завданих збитків попередньо становить понад два мільйони гривень.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Шахрайські схеми в Україні

Останнім часом шахраї знову активізувалися в Україні. Зокрема, раніше стало відомо про шахраїв, які представлялися волонтерами відомих благодійних фондів і крали гроші військових ЗСУ. Зокрема, аферисти зв'язувалися з військовими, які потребують авто чи іншої техніки, обіцяли привезти їх, але тільки після того, як бійці додадуть власні кошти.

Також раніше в Україні викрили шахраїв, які обманювали родини українських полонених, представляючись окупантами. Жертвами схеми стали люди по всій Україні на загальну суму 135 тисяч гривень.

Так, зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ та пропонували "повернути" бійців з полону за грошову винагороду.

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