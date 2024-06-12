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У Дніпропетровській області пролунали вибухи

Фото: Українська ППО (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Під час оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал Карта повітряних тривог.

Канал пише, що ППО працює по "шахедах".

Раніше Повітряні Сили  ЗСУ повідомили про загрозу для Дніпропетровської області через рух кількох груп російських ударних БПЛА.

Повітряну тривогу було оголошено майже в усіх південних і східних областях.

Нагадаємо, вранці 11 червня російські терористи завдали удару дронами-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області. Через ворожу атаку у місті був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

А 10 червня ввечері ворог тричі вдарив по Нікопольському району. Зокрема окупанти гатили з артилерії по райцентру, і атакували дроном-камікадзе по Марганецькій громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська областьВійна в Україні