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В Днепропетровской области раздались взрывы

Фото: Украинская ПВО (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во время объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал Карта воздушных тревог.

Канал пишет, что ПВО работает по "шахедам".

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе для Днепропетровской области из-за движения нескольких групп российских ударных БПЛА.

Воздушная тревога была объявлена ​​почти во всех южных и восточных областях.

Напомним, утром 11 июня российские террористы нанесли удар дронами-камикадзе по Никополю Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки в городе был поврежден инфраструктурный объект.

А 10 июня вечером враг трижды ударил по Никопольскому району. В частности, оккупанты били из артиллерии по райцентру, и атаковали дроном-камикадзе по Марганецкой общине.

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