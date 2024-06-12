В Днепропетровской области раздались взрывы

Напомним, утром 11 июня российские террористы нанесли удар дронами-камикадзе по Никополю Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки в городе был поврежден инфраструктурный объект.

А 10 июня вечером враг трижды ударил по Никопольскому району. В частности, оккупанты били из артиллерии по райцентру, и атаковали дроном-камикадзе по Марганецкой общине.

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