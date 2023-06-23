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В Дніпропетровській області працює ППО

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Дніпропетровська область, П'ятниця 23 червня 2023 22:50
В Дніпропетровській області працює ППО Фото: в Дніпропетровській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Дніпропетровській області можливі вибухи. Працюють системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗС України.

"В Дніпропетровській області працює ППО", - пояснили в Повітряних силах.

Військові наголосили, що під час повітряної тривоги необхідно залишатись в укриттях.

Ракетні удари по Україні

З травня російські війська активізували спроби ракетних ударів територією України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" і чотири дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.

Зауважимо, що наразі в Україні оголошено третю повітряну за сьогодні. Під час нічної тривоги у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуск крилатих ракет.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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