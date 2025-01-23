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В Дніпропетровській області 135 шахтарів були заблоковані під землею через аварію

Фото: шахтарі застрягли на глибині понад 1300 метрів (t.me/dsns_telegram/37326)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області після аварії під землею опинились заблокованими 135 шахтарів. Їх всіх врятували, аварію вдалось ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Як розповіли у Державній служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталась на одній із станцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону. Внаслідок цього на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.

  135 гірників були заблоковані в шахті через аварію (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати. Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими", - йдеться у повідомленні.

Інший інцидент

Нагадаємо, в червні 2024 року У Львівській області стався обвал на шахті "Відродження", яка розташована у селі Межиріччя Червоноградського району. В результаті інциденту загинули двоє гірників.

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