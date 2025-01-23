В Днепропетровской области 135 шахтеров были заблокированы под землей из-за аварии

Как рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на одной из станций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона. В результате на глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров.

135 горняков были заблокированы в шахте из-за аварии (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать. Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми", - говорится в сообщении.