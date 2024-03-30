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Над Дніпровським районом збили російську ракету

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпровським районом (facebook.com.kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області сьогодні, 30 березня, силами та засобами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

""Мінус" ворожа ракета над областю! Наші оборонці неба збили її над Дніпровським районом", - розповів він.

Голова облради уточнив, що російську ракету збили військовослужбовці Повітряного командування "Схід".

Також стало відомо, що була знищена ракета Х-59 російських загарбників.

"Близько 14.50 в Дніпровському  районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - передали у Пк "Схід".

Повітряні удари РФ по Україні

Нагадаємо, російські окупанти практично щодня завдають по території України повітряні удари із застосуванням різних видів та типів озброєння. Так, до прикладу, у ніч проти 30 березня інтервенти атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона знищила 9 дронів у межах: Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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