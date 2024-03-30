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Над Днепровском районом сбили российскую ракету

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепровским районом (facebook.com.kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Над Днепровским районом Днепропетровской области сегодня, 30 марта, силами и средствами противовоздушной обороны была сбита вражеская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Минус" вражеская ракета над областью! Наши защитники неба сбили ее над Днепровским районом", - рассказал он.

Глава облсовета уточнил, что российскую ракету сбили военнослужащие Воздушного командования "Восток".

Также стало известно, что уничтожена ракета Х-59 российских захватчиков.

"Около 14.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - передали в Вк "Восток".

Воздушные удары РФ по Украине

Напомним, российские оккупанты практически ежедневно наносят по территории Украины воздушные удары с применением различных видов и типов вооружения. Так, к примеру, в ночь на 30 марта интервенты атаковали Донецкую область четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда.

В общей сложности были зафиксированы пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов в пределах: Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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