На Дніпропетровщині попередили про загрозу атаки "Шахедами"

Він наголосив, що сили ППО України контролюють небо.

"Якщо почуєте або побачите "мопед", одразу застосовуйте додаток "єППО".

Це доповнить радіолокаційну інформацію та повітряну, ворожу ціль зіб'ють", - написав Лукашук.

Нагадаємо, додаток "єППО" з'явився в Україні у жовтні цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей – ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звук вибуху.

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