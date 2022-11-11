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На Дніпропетровщині попередили про загрозу атаки "Шахедами"

Фото: на Дніпропетровщині попередили про загрозу атаки Шахедами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Дніпропетровщині існує загроза атаки іранськими дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram .

Він наголосив, що сили ППО України контролюють небо.

"Якщо почуєте або побачите "мопед", одразу застосовуйте додаток "єППО".
Це доповнить радіолокаційну інформацію та повітряну, ворожу ціль зіб'ють", - написав Лукашук.

Нагадаємо, додаток "єППО" з'явився в Україні у жовтні цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей – ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звук вибуху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область