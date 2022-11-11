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В Днепропетровской области предупредили об угрозе атаки "Шахедами"

Фото: в Днепропетровской области предупредили об угрозе атаки Шахедами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Днепропетровской области существует угроза атаки иранскими дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

Он отметил, что силы ПВО Украины контролируют небо.

"Если услышите или увидите "мопед", сразу применяйте приложение "єППО".
Это дополнит радиолокационную информацию и воздушную, враждебную цель собьют", - написал Лукашук.

Напомним, приложение "єППО" появилось в Украине в октябре этого года. С его помощью очевидцы могут сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении также можно сообщить о звуке взрыва.

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Днепропетровская область