В Днепропетровской области предупредили об угрозе атаки "Шахедами"

Он отметил, что силы ПВО Украины контролируют небо.

"Если услышите или увидите "мопед", сразу применяйте приложение "єППО".

Это дополнит радиолокационную информацию и воздушную, враждебную цель собьют", - написал Лукашук.

Напомним, приложение "єППО" появилось в Украине в октябре этого года. С его помощью очевидцы могут сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении также можно сообщить о звуке взрыва.

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