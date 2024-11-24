На Дніпропетровщині енергетики продовжують повертати світло після обстрілів, - ДТЕК

Енергетики ДТЕК продовжують відновлювати пошкоджене внаслідок обстрілів енергетичне обладнання в Дніпропетровській області та повертати людям світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Зазначається, що ворожі удари по Дніпропетровщині не стихають. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. 23 листопада енергетики змогли повернули світло у 4,8 тисяч домівок місцевих жителів попри усі безпекові виклики.
В компанії підкреслили, що енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.
Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК повернули світло 714 тисяч родин Одещини, які залишилися без електроенергії внаслідок ворожої атаки зранку 17 листопада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.