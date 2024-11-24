На Дніпропетровщині енергетики продовжують повертати світло після обстрілів, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що ворожі удари по Дніпропетровщині не стихають. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. 23 листопада енергетики змогли повернули світло у 4,8 тисяч домівок місцевих жителів попри усі безпекові виклики.

В компанії підкреслили, що енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК повернули світло 714 тисяч родин Одещини, які залишилися без електроенергії внаслідок ворожої атаки зранку 17 листопада.