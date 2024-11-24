ua en ru
Вс, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Днепропетровской области энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов, - ДТЭК

Воскресенье 24 ноября 2024 16:15
UA EN RU
В Днепропетровской области энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов, - ДТЭК Фото: на Днепропетровщине энергетики продолжают возвращать свет после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Энергетики ДТЭК продолжают восстанавливать поврежденное в результате обстрелов энергетическое оборудование в Днепропетровской области и возвращать людям свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что вражеские удары по Днепропетровщине не стихают. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. 23 ноября энергетики смогли вернуть свет в 4,8 тысячи домов местных жителей, несмотря на все вызовы безопасности.

В компании подчеркнули, что энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК вернули свет 714 тысяч семей Одесщины, которые остались без электроэнергии в результате вражеской атаки утром 17 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области, уничтожен комплекс С-400
ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области, уничтожен комплекс С-400
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений