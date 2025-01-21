На Дніпропетровщині чоловік "нажився" на матері військового: поліція відкрила справу

26-річного місцевого мешканця підозрюють у викраденні понад 870 тисяч гривень із банківського рахунку 67-річної жінки.

Слідчі встановили, що зловмисник, скориставшись довірою потерпілої, неодноразово переводив кошти з її картки на свої рахунки.

Як стався злочин

Наприкінці літа 2023 року жінка звернулася до знайомого, аби той допоміг їй налаштувати інтернет-банкінг у телефоні. Зловмисник, побачивши великі суми нарахувань, вирішив використати ситуацію. Він вигадував приводи, щоб отримати доступ до телефона потерпілої, коли вона приходила в гості.

Маючи логін і пароль, чоловік протягом року здійснив 41 переказ на свої рахунки, виводячи від 5 до 40 тисяч гривень за раз. Жінка помітила зникнення коштів лише після отримання банківської виписки.

Дії поліції

Потерпіла звернулася до відділу поліції. Під час розслідування правоохоронці зібрали докази та встановили причетність знайомого до злочину. 16 січня 2025 року за місцем проживання фігуранта провели обшук. Поліцейські вилучили:

значні суми грошей;

банківські картки;

мобільні телефони;

ноутбук;

чеки на придбання золотих виробів і меблів;

Фото: Поліція Дніпропетровської області

На всі вилучені речі накладено арешт.

Покарання та наслідки

17 та 19 січня чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують громадянам про важливість захисту фінансових даних. Не передавайте стороннім:

логін і пароль до інтернет-банкінгу;

CVV-код картки;

паролі з SMS.

Збереження конфіденційної інформації допоможе уникнути подібних ситуацій та захистити кошти.