У Бердичеві затримали шахраїв, які "вибивали" гроші з дружини військового: деталі

У місті Бердичів Житомирської області правоохоронці взяли під варту двох шахраїв, які з погрозами "вибивали" у цивільної дружини військовослужбовця ЗСУ 50 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирської обласної прокуратури у Facebook.

Зміст

Як шахраї намагались "вибити" борг

У вересні поточного року двоє чоловіків призначили зустріч цивільній дружині військовослужбовця ЗСУ та вимагали сплатити їм 50 тисяч гривень видуманого боргу.

Організатором такої "схеми" (з метою наживи), згідно з даними слідства, став 41-річний житель міста Бердичів. Уточнюється, що раніше він був засуджений за шахрайство, а нині стосовно нього суд розглядає справу за фактом скоєння крадіжки.

Спільником шахрая став його знайомий, 39-річний бердичівлян.

Жінка під час спілкування з чоловіками заперечила наявність будь-якого боргу, проте зловмисники:

пригрозили їй фізичною розправою

шантажували розголошенням її конфіденційної інформації

Коли та як затримали зловмисників

"Перебуваючи під психологічним тиском, потерпіла віднесла у ломбард ноутбук, аби віддати частину боргу - 5 тис. грн. Однак зловмисники не зупинилися навіть після повторного одержання ще 5 тис. грн, вимагаючи решту грошей", - розповіли у прокуратурі.

При цьому шахраї:

знову пригрозили потерпілій фізичним насильством (у разі звернення до правоохоронців)

встановили остаточний термін сплати

Побоюючись за своє життя, жінка змушена була зібрати чергову суму.

"29 жовтня, після одержання від потерпілої 10 тис. грн, обох вимагачів викрили та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України.

Яке покарання загрожує підозрюваним

У четвер, 31 жовтня, обом підозрюваним було обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою (без права внесення застави).

Уточнюється, що досудове розслідування проводить ГУНП в області, а оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Зазначається також, що санкція вищезгаданої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

"Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - підсумували у прес-службі обласної прокуратури.

Допис прокуратури (скриншот: facebook.com/zhit.oblprokuratura)