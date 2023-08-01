"Дніпро" зіграв унічию з "Панатінаїкосом" і покинув Лігу чемпіонів

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Панатінаїкос" – "Дніпро-1" – 2:2 (перший матч – 3:1)

Голи: Шпорар, 15, 70 – Довбик, 24, Сарапій, 54

Вилучення: Танчик, 75 (Д, пряма червона картка)

Грецький гранд захопив ініціативу з перших хвилин. У дебюті "зелені" виконали цілу серію кутових, але забили після помилки дніпровців. Після банального закидання з чужої половини Адамюк і Волинець не порозумілися, а Шпорар скористався нагодою відправити м'яч у порожні ворота.

Після такого старту гол "спортклубівців" у відповідь став справжньою несподіванкою. Забитий м'яч стався завдяки індивідуальній майстерності Довбика, який цілком вірогідно востаннє одягнув футболку "Дніпра-1" перед трансфером. Форвард протягнув м'яч до штрафного та з гострого кута пробив у "будиночок" голкіперу – 1:1!

Гра значно пожвавішала. Ось Рубчинський пробив низом метрів із 20-ти, але з пострілом впорався Бріньйолі. У відповідь Паласіос намагався скористатися виходом віч-на-віч із Волинцем, але натомість травмував кіпера збірної України. Того на лінії воріт змінив Кінарейкін.

А перед перервою Довбик навіть забив другий м'яч, класно поклавши сферу під стійку з лінії штрафного. Та за мить до того, як м'яч опинився у форварда, Бланко зіграв рукою. Тож скасувала гол українця суддівська бригада справедливо.

Зі стартом другого тайму "Дніпро-1" просто полетів вперед. Уже в першій атаці "спортклубівці" могли повести в рахунку. Це Бланко з лінії штрафного класно пробив під поперечину після передачі партнера – воротар в ефектному стрибку перевів м'яч на кутовий.

"Панатінаїкос" спробував погасити запал дніпровців своїми випадами. Але таким підходом лише відтермінував проблеми. Хоча той же Шпорар міг оформити дубль в одному з епізодів, але затягнув з ударом і фактично пробачив оборону віце-чемпіона України.

Натомість на 54-й забив "Дніпро-1". Допоміг гостям стандарт, а саме – кутовий. Мірошніченко навісив із лівого флангу, а Сарапій виявився найспритнішим у центрі штрафного майданчика та головою відправив м'яч за спину Бріньйолі.

Утім, імпульсом до повного камбеку за сумою двох матчів цей гол для "спортклубівців" не став. За інерцією підопічні Олександра Кучера ще провели кілька атак. А потім втратили концентрацію під час потрійної заміни.

Поки Когут, Гуцуляк і Танчик освоювалися на полі, ПАО провів зразкову атаку. Афіняни швидко ввели м'яч з ауту, пішов простріл до карної зони дніпровців, де Джурічіч відкинув під удар Шпорару. Словенський бомбардир влучним ударом під поперечину зрівняв рахунок.

Останній же цвях у домовину турнірних перспектив "Дніпра-1" на 75-й хвилині ввігнав арбітр. Танчик брудно зіграв проти Хуанкара в простому епізоді, а суддя вирішив, що такого порушення цілком достатньо для прямої червоної. Арбітр VAR опонувати колезі не став...

Отже, "Дніпро-1" завершив виступи в Лізі чемпіонів цьогоріч. Тепер на команду Кучера чекатимуть матчі кваліфікації Ліги Європи. У третьому попередньому раунді "спортклубівці" протистоятимуть празькій "Славії" 10 серпня на виїзді та 17 серпня в Кошице.