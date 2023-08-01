"Днепр" сыграл вничью с "Панатинаикосом" и покинул Лигу чемпионов

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Панатинаикос" – "Днепр-1" – 2:2 (первый матч – 3:1)

Голы: Шпорар, 15, 70 – Довбик, 24, Сарапий, 54

Удаление: Танчик, 75 (Д, прямая красная карточка)

Греческий гранд захватил инициативу с первых минут. В дебюте "зеленые" исполнили целую серию угловых, но забили после ошибки днепровцев. После банального заброса из чужой половины Адамюк и Волынец не нашли общий язык, а Шпорар воспользовался возможность отправить мяч в пустые ворота.

После такого старта ответный гол "спортклубовцев" стал настоящей неожиданностью. Забитый мяч состоялся благодаря индивидуальному мастерству Довбика, по всей вероятности, последний раз надевшего футболку "Днепра-1" перед трансфером. Форвард протянул мяч в штрафную и с острого угла пробил в "домик" голкиперу – 1:1!

Игра значительно оживилась. Вот Рубчинский пробил низом метров с 20-ти, но с выстрелом справился Бриньоли. В ответ Паласиос пытался воспользоваться выходом один на один с Волынцем, но травмировал кипера сборной Украины. Того на линии ворот сменил Кинарейкин.

А перед перерывом Довбик даже забил второй мяч, классно уложив сферу под штангу с линии штрафной. Но за мгновение до того, как мяч оказался у форварда, Бланко сыграл рукой. Так что отменила гол украинца судейская бригада справедливо.

Со стартом второго тайма "Днепр-1" просто полетел вперед. Уже в первой атаке "спортклубовцы" могли повести в счете. Это Бланко с линии штрафной классно пробил под перекладину после передачи партнера – вратарь в эффектном прыжке перевел мяч на угловой.

"Панатинаикос" попытался погасить пыл днепровцев своими выпадами. Но таким подходом только отсрочил проблемы. Хотя тот же Шпорар мог оформить дубль в одном из эпизодов, но затянул с ударом и фактически простил оборону вице-чемпиона Украины.

На 54-й забил "Днепр-1". Помог гостям стандарт, а именно угловой. Мирошниченко навесил с левого фланга, а Сарапий оказался самым ловким в центре штрафной и головой отправил мяч за спину Бриньоли.

Впрочем, импульсом к полному камбэку по сумме двух матчей этот гол для "спортклубовцев" не стал. По инерции подопечные Александра Кучера провели еще несколько атак. А затем потеряли концентрацию во время тройной замены.

Пока Когут, Гуцуляк и Танчик осваивались на поле, ПАО провел образцовую атаку. Афиняне быстро ввели мяч с аута, последовал прострел в штрафную зону днепровцев, где Джуричич сбросил под удар Шпорару. Словенский бомбардир точным ударом под перекладину сравнял счет.

Последний же гвоздь в гроб турнирных перспектив "Днепра-1" на 75-й минуте вогнал арбитр. Танчик грязно сыграл против Хуанкара в простом эпизоде, а судья решил, что такого нарушения вполне достаточно для прямой красной. Арбитр VAR оппонировать коллеге не стал...

Итак, "Днепр-1" завершил выступления в Лиге чемпионов в этом году. Теперь команду Кучера будут ждать матчи квалификации Лиги Европы. В третьем предварительном раунде "спортклубовцы" будут противостоять пражской "Славии" 10 августа на выезде и 17 августа в Кошице.