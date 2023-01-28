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"Дніпро" здолав "Сокіл" у центральному матчі дня та повернув лідерство в чемпіонаті

Фото: "Щуки" виявилися сильнішими за "соколят" (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою херсонського "Дніпра" над київським "Соколом" завершилася битва лідерів хокейної першості України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, регулярна першість

"Сокіл" – "Дніпро" – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайби: Чердак, 15:32, Вол. Алексюк, 34:00 – Бородай, 00:11, Тищенко, 04:35, 41:58, Стецюра, 24:54, 51:39

Херсонці повели в рахунку вже на стартовій хвилині, коли Бородай вчасно опинився на добиванні та відправив шайбу за лінію. А за якихось чотири хвилини подвоїли перевагу зусиллями Тищенка. Далі столичний колектив героїчно втримав пристойний рахунок у меншості.

А під кінець першого періоду "Сокіл" навіть повернувся до гри – Чердак зіграв на добиванні після кидка Мазура та сейву Захарченка. Та вже на старті другої 20-хвилинки кияни пропустили втретє, коли Бородай передачею від борту вивів Стецюру на побачення з Дьяченком.

Утім, "соколята" були близькі до камбеку. Під кінець другого періоду Володимир Алексюк потужним кидком від синьої лінії скоротив відставання столичної команди до мінімуму. А за кілька хвилин Благий з вигідного становища влучив шайбою у стійку!

За марнотратство "щуки" покарали "Сокіл" у фінальній 20-хвилинці. Тищенко скористався провалом оборони киян і оформив дубль після виходу 1 в 0. Згодом же до нього приєднався і Стецюра, який у більшості завершив комбінацію Лєснікова та Сидоренка перед воротами.

Завдяки перемозі "Дніпро" вийшов у лідери першості. Херсонці мають в активі 45 очок (18 матчів). Натомість "Сокіл" зіграв на два поєдинки більше та набрав 44 пункти. У топ-трійці також "Кременчук" – 40 (18).

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