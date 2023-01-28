RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Днепр" одолел "Сокол" в центральном матче дня и вернул лидерство в чемпионате

Фото: "Щуки" оказались сильнее "соколят" (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой херсонского "Днепра" над киевским "Соколом" завершилось сражение лидеров хоккейного первенства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, регулярное первенство

"Сокол" – "Днепр" – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: Чердак, 15:32, Вл. Алексюк, 34:00 – Бородай, 00:11, Тищенко, 04:35, 41:58, Стецюра, 24:54, 51:39

Херсонцы повели в счете уже на стартовой минуте, когда Бородай вовремя оказался на добивании и отправил шайбу за линию. А через четыре минуты удвоили преимущество усилиями Тищенко. Далее столичный коллектив героически удержал приличный счет в меньшинстве.

А к концу первого периода "Сокол" даже вернулся в игру – Чердак сыграл на добивании после броска Мазура и сэйва Захарченко. Но уже на старте второй 20-минутки киевляне пропустили в третий раз, когда Бородай передачей от борта вывел Стецюру на свидание с Дьяченко.

Впрочем, "соколята" были близки к камбэку. В концовке второго периода Владимир Алексюк мощным броском от синей линии сократил отставание столичной команды до минимума. А через несколько минут Благой из выгодного положения угодил шайбой в штангу!

За расточительность "щуки" наказали "Сокол" в финальной 20-минутке. Тищенко воспользовался провалом обороны киевлян и оформил дубль после выхода 1 в 0. Впоследствии к нему присоединился и Стецюра, в большинстве завершивший комбинацию Лесникова и Сидоренко перед воротами.

Благодаря победе "Днепр" вышел в лидеры первенства. Херсонцы имеют в активе 45 очков (18 матчей). "Сокол" сыграл на два поединка больше и набрал 44 пункта. В топ-тройке также "Кременчуг" – 40 (18).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоколЧемпионат Украиныхоккей