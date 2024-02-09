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Дніпро визнано першим у закупівлі приладів радіозв’язку для захисників

Фото: Дніпро визнано першим у закупівлі приладів радіозв’язку для захисників (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро визнано першим у закупівлі приладів радіозв'язку для захисників. Йдеться про закупівлю 1 653 комплектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Громадського моніторингу України.

Дніпро з великим відривом лідирує серед інших міст України. Йдеться про закупівлю 1 653 комплектів та 102 одиниць приладів радіозв’язку для захисників на суму 56,139 млн грн у період із 24 лютого 2022-го по 1 січня 2024-го.

Рейтинг сформований на основі даних у Dozorro по придбаним поштучно та комплектами портативних рацій та радіостанцій різних моделей.

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