Дніпро визнано першим у закупівлі приладів радіозв’язку для захисників

Дніпро з великим відривом лідирує серед інших міст України. Йдеться про закупівлю 1 653 комплектів та 102 одиниць приладів радіозв’язку для захисників на суму 56,139 млн грн у період із 24 лютого 2022-го по 1 січня 2024-го.

Рейтинг сформований на основі даних у Dozorro по придбаним поштучно та комплектами портативних рацій та радіостанцій різних моделей.