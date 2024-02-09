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Днепр признан первым в закупке приборов радиосвязи для защитников

Фото: Днепр признан первым в закупке приборов радиосвязи для защитников (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Днепр признан первым в закупке приборов радиосвязи для защитников. Речь идет о закупке 1653 комплектов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сообщение Общественного мониторинга Украины.

Днепр с большим отрывом лидирует среди других городов Украины. Речь идет о закупке 1653 комплектов и 102 единиц приборов радиосвязи для защитников на сумму 56,139 млн грн в период с 24 февраля 2022-го по 1 января 2024-го.

Рейтинг сформирован на основе данных в Dozorro по приобретенным поштучно и комплектам портативных раций и радиостанций разных моделей.

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