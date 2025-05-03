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"Дніпро" виграв баскетбольну Суперлігу вдруге поспіль

Фото: Момент фінальної серії (БК "Дніпро")
Автор: Андрій Костенко

"Дніпро" вдруге поспіль став чемпіоном України з баскетболу. Команда захистила титул у протистоянні зі столичним "Київ-Баскетом".

Як пройшла фінальна серія

Баскетбол, чемпіонат України, фінальна серія

"Дніпро" – "Київ-Баскет" – 2:1 (89:70, 56:73, 69:66)

Дніпряни не знали поразок протягом всього регулярного чемпіонату та перших двох етапів плей-офф. Коли в першому фінальному матчі вони вдома легко переграли суперників зі столиці (89:70), здалося, що команді під силу пройти без осічок увесь сезон.

Але "Київ-Баскет" зумів дати бій команді Володимира Коваля. Більш того, у домашній фінальній зустрічі він переграв чемпіонів дуже впевнено – 73:56.

Тож доля "золота" вирішувалася в третьому поєдинку, який знову пройшов у Дніпрі. Після трьох четвертей матчу господарі мали переконливу перевагу – 56:42. Але в заключній чверті "Київ-Баскет" ледь не зробив неможливе.

Підопічні Дмитра Забірченка майже переломили хід поєдинку. Наприкінці матчу гості скоротили різницю до трьох очок – однієї успішної атаки. Втім, "Дніпро" у вирішальні секунди діяв без помилок і довів гру до перемоги – 69:66.

Найрезультативнішим гравцем вирішальної зустрічі став капітан "Дніпра" Станіслав Тимофеєнко – на його рахунку 26 очок.

"Дніпро" став чемпіоном України вдруге поспіль та втретє в історії. Перше "золото" команда здобула в 2020 році.

Бронзові нагороди чемпіонату-2024/25 вибороли "Черкаські Мавпи", які у триматчевій серії здолали минулорічного фіналіста – "Рівне".

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу:

  • "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
  • "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
  • "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
  • "Дніпро" – 3 (2020, 2024, 2025)
  • "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
  • "Київ" – 2 (2000, 2005)
  • "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
  • "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
  • "Донецьк" – 1 (2012)

Раніше збірна України програла Японії на ЧС з хокею і тепер чекає на результати суперників.

А жіноча національна команда з тенісу здійснила шалений стрибок у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

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