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"Дніпро" вдруге розгромно поступився "Сассарі" в Кубку Європи ФІБА

Фото: "Дніпро" – "Сассарі" (fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Баскетбольний "Дніпро" вдруге без шансів програв італійському "Сассарі" в євротурнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Європи ФІБА, група D, 5-й тур

"Дніпро" – "Сассарі" – 55:98 (10:21, 19:30, 10:22, 16:25)

Два дні тому чемпіони України саме тут, на острові Сардинія, поступились супернику з різницею в 32 пункти. Сподівань, що за цей час щось кардинально зміниться, не було. Тому черговий розгром дніпрян у Кубку Європи був цілком прогнозований.

Якась видимість боротьби спостерігалась лише на початку матчу. "Дніпро", який виступав у статусі господарів зустрічі, навіть відкрив рахунок, а ще протягом чотирьох хвилин тримався за нічию – 4:4. Потім був триочковий литовця Бендзюса, який вперше вивів "Сассарі" у лідери.

З цього часу й до кінця гри італійці першістю не поступались. Їхня перевага росла, як на дріжджах. Вже перша десятихвилинка закінчилась для підопічних Володимира Коваля зовсім неперспективними цифрами – 10:21. Далі було ще гірше.

На велику перерву команди пішли за 22-очкової переваги італійців. Після третьої десятихвилинки номінальні гості мали відрив у 34 пункти. А завершилось усе перемогою "Сассарі" з різницею у 43 очки.

Найкориснішими у складі переможців стали Веронезі (15 очок), боснієць Халіловіч (11 очок + 6 підбирань) та литовець Бендзюс (11). У "Дніпра" найкраща статистика в Мішули (11 очок), Конєва (10 + 5 підбирань) та Закурдаєва (8).

"Сассарі", який йде без поразок, очолює таблицю у групі D. "Дніпро" з однією перемогою в п'яти матчах – четвертий. Чемпіонам України залишилось провести одну гру – 30 жовтня проти польського "Анвіла".

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