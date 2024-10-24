"Днепр" во второй раз разгромно уступил "Сассари" в Кубке Европы ФИБА

Кубок Европы ФИБА, группа D, 5-й тур

"Днепр" – "Сассари" – 55:98 (10:21, 19:30, 10:22, 16:25)

Два дня назад чемпионы Украины именно здесь, на острове Сардиния, уступили сопернику с разницей в 32 пункта. Надежд, что за это время что-то кардинально изменится, не было. Поэтому очередной разгром днепрян в Кубке Европы был вполне предсказуем.

Какая-то видимость борьбы наблюдалась только в начале матча. "Днепр", выступавший в статусе хозяев встречи, даже открыл счет, а еще четыре минуты держался за ничью - 4:4. Затем был трехочковый литовца Бендзюса, который впервые вывел "Сассари" в лидеры.

С этого времени и до конца игры итальянцы лидерство не уступали. Их преимущество росло, как на дрожжах. Уже первая десятиминутка закончилась для подопечных Владимира Коваля совсем неперспективными цифрами – 10:21. Дальше было еще хуже.

На большой перерыв команды ушли при 22-очковом преимуществе итальянцев. После третьей десятиминутки номинальные гости имели отрыв в 34 пункта. А завершилось все победой "Сассари" с разницей в 43 очка.

Самыми полезными в составе победителей стали Веронези (15 очков), босниец Халилович (11 очков + 6 подборов) и литовец Бендзюс (11). У "Днепра" лучшая статистика у Мишулы (11 очков), Конева (10+5 подборов) и Закурдаева (8).

Идущий без поражений "Сассари" возглавляет таблицу в группе D. "Днепр" с одной победой в пяти матчах – четвертый. Чемпионам Украины осталось провести одну игру – 30 октября против польского "Анвила".