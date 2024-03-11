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Дніпро уклало угоду з українським виробником систем РЕБ та РЕР

Фото: Дніпро уклало угоду з українським виробником систем РЕБ та РЕР (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Філатов підписав угоду про співпрацю з українським виробником "КВЕРТУС", що спеціалізується на розробці й виробництві пристроїв захисту від БпЛА, а також систем радіоелектронної боротьби та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Ми домовляємося з компанією "КВЕРТУС" працювати далі більш системно. Аби вони розуміли, що є системний замовник їхніх антидронових систем. І щоб ми могли масштабувати це та якомога більше передавати це нашим хлопцям", - зазначив Філатов.

Своєю чергою, директор "КВЕРТУС" Ярослав Філімонов додав, що уже не вперше місто закуповує обладнання компанії для бійців на передову.

"Тож наступний крок ми вирішили скріпити меморандумом про співпрацю та подальший розвиток відносин. Думаю, інші міста братимуть приклад. Тому що нині захист міста, критичної інфраструктури і допомога бійцям - надважливо", - зазначив Філімонов.

 

Фото: прес-служба Дніпровської міськради

Військові вже отримали низку цих приладів протидії дронам. Також майже чотири десятки панелей відображення, більше ніж 75 комплектів радіостанцій, ретранслятор, зарядні станції та понад 230 FPV-дронів. 

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Борис ФілатовДнипро