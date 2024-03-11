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Днепр заключил соглашение с украинским производителем систем РЭБ и РЭР

Фото: Днепр заключил соглашение с украинским производителем систем РЭБ и РЭР (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Филатов подписал соглашение о сотрудничестве с украинским производителем "КВЕРТУС", специализирующееся на разработке и производстве устройств защиты от БПЛА, а также систем радиоэлектронной борьбы и разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Мы договариваемся с компанией "КВЕРТУС" работать дальше системнее. Чтобы они понимали, что есть системный заказчик их антидроновых систем. И чтобы мы могли масштабировать это и как можно больше передавать это нашим ребятам", - отметил Филатов.

В свою очередь директор "КВЕРТУС" Ярослав Филимонов добавил, что уже не впервые город закупает оборудование компании для бойцов на передовую.

"Итак, следующий шаг мы решили скрепить меморандумом о сотрудничестве и дальнейшем развитии отношений. Думаю, другие города будут брать пример. Потому что ныне защита города, критической инфраструктуры и помощь бойцам - очень важно", - отметил Филимонов.

 

Фото: пресс-служба Днепровского горсовета

Военные уже получили ряд этих устройств противодействия дронам. Также почти четыре десятка панелей отображения, более 75 комплектов радиостанций, ретранслятор, зарядные станции и более 230 FPV-дронов.

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