Дніпро уклав угоду про співробітництво зі столицею Фінляндії, - Філатов
У Фінляндії мер Дніпра Борис Філатов та очільник Гельсінкі Юхана Вартіайнен підписали меморандум про взаєморозуміння між містами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.
Столиця країни, що за свою історію не раз давала відсіч російській навалі, зголосилася підтримувати Дніпро у сучасній українській війні проти РФ.
"Ми безмежно вдячні за щире бажання допомогти та підтримати наших людей у цій страшній та жорстокій війні. Дніпро - місто, яке відповідає добром на добро. Ми переконані, що співпраця буде плідною, і надалі переросте в міцну дружбу, яка йтиме на користь обом сторонам", - підкреслив міський голова Дніпра Борис Філатов.
Він також висловив вдячність Міністерству закордонних справ та пані послу України у Фінляндії Ользі Дібровій за сприяння тому, аби підтвердити статус Дніпра як перспективного партнера.
"Україна та український народ потребують усієї можливої допомоги. Це партнерство з містом Дніпро є важливим кроком у розбудові та поглибленні наших відносин. Водночас це є сильним сигналом нашої відданості широкому співробітництву з усіма українцями", - зазначив мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен.
Як відомо, це європейське місто є центром столичного регіону Фінляндії, що формує близько 1/3 ВВП країни. Там також зосереджено провідні освітні, наукові та культурні установи, штаб-квартири найбільших фінських компаній.
Гельсінкі є одним з постійних лідерів різноманітних світових рейтингів. Підготовчий процес до укладання угоди з Дніпром тривав майже рік.
Нині основними напрямами партнерства є освіта, табори для дітей та молоді, містобудування, а також безпекові питання. У столиці Фінляндії наголошують: це підтримка, що триватиме як під час війни, так і після неї.
Водночас у Гельсінкі Філатов також мав зустріч із представниками фінського бізнесу, де були представлені перспективні для Дніпра проєкти повоєнної відбудови та подальшого розвитку.
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