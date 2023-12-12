Днепр заключил соглашение о сотрудничестве со столицей Финляндии, - Филатов

В Финляндии мэр Днепра Борис Филатов и глава Хельсинки Юхана Вартиайнен подписали меморандум о взаимопонимании между городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

Столица страны, за свою историю не раз дававшая отпор российскому нашествию, вызвалась поддерживать Днепр в современной украинской войне против РФ.

"Мы безгранично благодарны за искреннее желание помочь и поддержать наших людей в этой страшной и жестокой войне. Днепр - город, отвечающий добром на добро. Мы убеждены, что сотрудничество будет плодотворным, и в дальнейшем перерастет в крепкую дружбу, которая будет идти на пользу обеим сторонам", - подчеркнул городской голова Днепра Борис Филатов.

Он также выразил благодарность Министерству иностранных дел и госпоже послу Украины в Финляндии Ольге Дибровой за содействие тому, чтобы подтвердить статус Днепра как перспективного партнера.

"Украина и украинский народ нуждаются во всей возможной помощи. Это партнерство с городом Днепр является важным шагом в развитии и углублении наших отношений. В то же время это является сильным сигналом нашей преданности широкому сотрудничеству со всеми украинцами", - отметил мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен.

Как известно, этот европейский город является центром столичного региона Финляндии, формирующим около 1/3 ВВП страны. Там также сосредоточены ведущие образовательные, научные и культурные учреждения, штаб-квартиры крупнейших финских компаний.

Хельсинки - один из постоянных лидеров различных мировых рейтингов. Подготовительный процесс для заключения соглашения с Днепром длился почти год.

В настоящее время основными направлениями партнерства являются образование, лагеря для детей и молодежи, градостроительство, а также вопросы безопасности. В столице Финляндии подчеркивают: это поддержка, которая будет продолжаться как во время войны, так и после нее.

В то же время в Хельсинки Филатов также встречался с представителями финского бизнеса, где были представлены перспективные для Днепра проекты послевоенного восстановления и дальнейшего развития.