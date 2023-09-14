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Дніпро щотижня надає оборонцям допомогу на мільйони гривень, - Філатов

Четвер 14 вересня 2023 22:06
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Дніпро щотижня надає оборонцям допомогу на мільйони гривень, - Філатов Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Дніпро продовжує забезпечувати українських бійців технікою та оснащенням і залишається лідером країни у допомозі армії. Нині чергова партія на передову - це близько сотні одиниць найнеобхіднішого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Дніпровської міськради.

Крім цього, оборонцям надали замовлену ними комп’ютеру техніку та антени-підсилювачі.

Загалом за період повномасштабної агресії Дніпро витратив на потреби оборони і обороноздатність міста майже 3,5 млрд грн.

Мер Борис Філатов наголосив: місто і далі робитиме все для допомоги армійцям на передовій.

"Зараз, як і щотижня, ми надаємо допомогу нашим оборонцям на декілька мільйонів гривень. Це різне обладнання. І далі продовжуємо працювати", - сказав він.

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Дніпро Борис Філатов
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