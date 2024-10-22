"Дніпро" розгромно поступився "Сассарі" в Кубку Європи ФІБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Європи ФІБА, група D, 4-й тур

"Сассарі" – "Дніпро" – 94:62 (28:17, 25:13, 25:17, 16:15)

Сардинські "динамівці" видали потужний дебют зустрічі. Господарі відірвалися від команди Володимира Коваля на 11 пунктів ще до середини першої чверті. Тим не менше, дніпровці зуміли нав'язати конкуренцію і звели відставання до мінімуму. "Сассарі" розпочав заново та закінчив відрізок із +11.

Помилок першої 10-хвилинки в другій італійський колектив не повторив. "Динамівці" методично збільшували власну перевагу впродовж усієї чверті. Як наслідок, на велику перерву вони пішли з 23-очковою перевагою.

Лише трохи пригальмував "Сассарі" в третій десятихвилинці. Цього разу підопічні Ненада Марковіча "привезли" дніпровцям 8 пунктів переваги. Однак, шансів чемпіону України перед фінальною чвертю фактично не залишили (78:47).

Останню 10-хвилинку "Дніпро" провів зі суперником на рівних. Тепер хлопці Коваля програли господарям лише одне очко. Проте, фінальне відставання вітчизняного гранда виявилося вкрай показовим – 32 пункти, тож третя поразка "Дніпра" в чотирьох турах стала цілком заслуженою.