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"Днепр" разгромно уступил "Сассари" в Кубке Европы ФИБА

Сассари, Вторник 22 октября 2024 23:12
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"Днепр" разгромно уступил "Сассари" в Кубке Европы ФИБА Фото: Днепровцы не остановили "динамовцев" (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольный "Днепр" потерпел поражение от итальянского "Сассари" на групповом этапе европейского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Европы ФИБА, группа D, 4-й тур

"Сассари" – "Днепр" – 94:62 (28:17, 25:13, 25:17, 16:15)

Сардинские "динамовцы" выдали мощный дебют встречи. Хозяева оторвались от команды Владимира Коваля на 11 пунктов до середины первой четверти. Тем не менее, днепровцы сумели навязать конкуренцию и свели отставание к минимуму. "Сассари" начал заново и закончил отрезок с +11.

Ошибок первой 10-минутки во второй итальянский коллектив не повторил. "Динамовцы" методически увеличивали собственное преимущество на протяжении всей четверти. Как следствие, на большой перерыв они ушли с 23-очковым преимуществом.

Лишь немного притормозил "Сассари" в третьей десятиминутке. На этот раз подопечные Ненада Марковича привезли днепровцам 8 пунктов преимущества. Однако шансов чемпиона Украины перед финальной четвертью фактически не оставили (78:47).

Последнюю 10-минутку "Днепр" провел с соперником на равных. Теперь ребята Коваля проиграли хозяевам только одно очко. Однако финальное отставание отечественного гранда оказалось крайне показательным – 32 пункта, поэтому третье поражение "Днепра" в четырех турах стало вполне заслуженным.

К слову, ранее "Днепр" сенсационно обыграл "Спортинг " в Кубке Европы ФИБА.

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