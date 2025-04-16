Дніпро масовано атакували "Шахеди": у місті пожежі, є поранені діти

Ввечері 16 квітня російські війська масовано атакували місто дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося декілька пожеж, постраждало двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука та глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
О 21:55 у Повітряних силах попередили, що російські війська запустили на Дніпро "Шахеди".
"Тримайтеся подалі від вікон, правило двох стін. Віримо в сили ППО", - написав Лукашук.
Місцеві Telegram-канали повідомили, що у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. У деяких районах міста зникло світло.
За словами Лисака, у Дніпрі через атаку дронів сталося кілька пожеж.
"Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо. Повітряна тривога все ще продовжується. Тож подбайте про безпеку", - додав глава ОВА.
Ввечері середи, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу.
Внаслідок ворожого удару також пошкоджено приватний будинок.
Заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив, що від російського удару постраждала ще й 7-річна дитина.
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