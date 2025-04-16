Дніпро масовано атакували "Шахеди": у місті пожежі, є поранені діти

О 21:55 у Повітряних силах попередили, що російські війська запустили на Дніпро "Шахеди".

"Тримайтеся подалі від вікон, правило двох стін. Віримо в сили ППО", - написав Лукашук.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що у Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. У деяких районах міста зникло світло.

За словами Лисака, у Дніпрі через атаку дронів сталося кілька пожеж.

"Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо. Повітряна тривога все ще продовжується. Тож подбайте про безпеку", - додав глава ОВА.