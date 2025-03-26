Дніпро під атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи, сталися пожежі

Російські війська ввечері 26 березня атакували Дніпро дронами-камікадзе "Шахед". У місті сталося декілька пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Гучно у Дніпрі. Ворог спрямував на місто безпілотники. Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо", - повідомив Лисак.
Глава ОВА наголосив, що загроза все ще зберігається, та закликав жителів міста до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.
Пізніше Лисак повідомив, що через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч на 26 березня Росія запустила по Україні 117 безпілотників. Дрони атакували з чотирьох напрямків.
Силам ППО вдалося збити 56 дронів типу Shahed й безпілотників інших типів на півдні, півночі, сході та в центрі країни. Також 48 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через обстріл постраждали Сумська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.
Також сьогодні ввечері російські війська масовано атакували Харків "Шахедами". Зафіксовано пошкодження житлових будинків у низці районів міста, є постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.