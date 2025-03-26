Дніпро під атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи, сталися пожежі

"Гучно у Дніпрі. Ворог спрямував на місто безпілотники. Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо", - повідомив Лисак.

Глава ОВА наголосив, що загроза все ще зберігається, та закликав жителів міста до відбою повітряної тривоги залишатися у безпечних місцях.

Пізніше Лисак повідомив, що через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто та об'єкти інфраструктури.