UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дніпро передав чергову партію оснащення українським захисникам

Фото: Дніпро передав чергову партію оснащення українським захисникам (прес-служба міськради)
Автор: Ілона Свиридова

Дніпро передав підрозділам ЗСУ і Нацгвардії 120 ноутбуків та планшетів зі спеціалізованим програмним забезпеченням, а також ще кількасот одиниць комп’ютерного обладнання і джерела безперебійного живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Також бійці отримали і чергову партію квадрокоптерів та антен посилення зв’язку радіостанцій.

Усю техніку, яку придбали коштом міського бюджету, обирали за побажаннями самих військових.

Загалом за понад сім місяців війни Дніпро передав на фронт близько 600 легковиків і вантажівок, а також десятки дронів, сотні радіостанцій та чимало іншого устаткування.

Зі свого боку, міський голова Дніпра Борис Філатов вкотре наголосив - місто допомагатиме і надалі.

"Це багатий спектр різного обладнання. Всілякі пристрої, які хлопці використовуватимуть на фронті. І, як завжди, ми передаємо дрони. Прошу всіх допомагати фронту, ЗСУ, донатити на благодійні фонди. Разом до перемоги", - сказав Філатов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДніпро