Днепр передал очередную партию оснащения украинским защитникам

Также бойцы получили и очередную партию квадрокоптеров и антенн усиления связи радиостанций.

Всю технику, которую приобрели за счет городского бюджета, выбирали по пожеланиям самих военных.

Всего за семь месяцев войны Днепр передал на фронт около 600 легковушек и грузовиков, а также десятки дронов, сотни радиостанций и многое другое оборудование.

Со своей стороны, городской голова Днепра Борис Филатов в очередной раз подчеркнул - город будет помогать и дальше.

"Это богатый спектр разного оборудования. Всевозможные устройства, которые ребята будут использовать на фронте. И, как всегда, мы передаем дроны. Прошу всех помогать фронту, ВСУ, донатить на благотворительные фонды. Итого до победы", - сказал Филатов.