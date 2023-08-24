Дніпро передав 80 "швидких" для фронту і деокупованих територій, - Філатов

Філатов також закликав інші спроможні міста наслідувати такий приклад і посилити свою ресурсну допомогу тим, кому вона зараз найбільш потрібна.

Він підкреслив, що, маючи допомогу від держави та військових адміністрацій, інші великі територіальні громади так само здатні робити більше, ніж нині.

"Думаю, що в історії сучасної України не було такого, щоб територіальна громада відмовилася від експлуатації 80 автівок і передала їх або іншим територіальним громадам, або для потреб оборонців. Ми співпрацюємо з Сухопутними військами, бригадами та окремими територіальними громадами. Якщо буде потреба — готові співпрацювати з усіма, хто до нас звернеться", - зазначив Філатов.

Надані Дніпром "швидкі" підходять як для евакуації поранених, так і для повсякденної роботи медиків. Усередині тут сучасне обладнання провідних виробників Німеччини, США, Швеції, Італії та Японії.

Відомо, що машини розподілено серед близько двох десятків військових частин, а також деокупованих міст - зокрема, Херсона.

Місто також доправило на передову 650 вантажівок і легковиків. А ще - численні техніку та устаткування, які замовляють самі військові.

День Незалежності

Україна проголосила незалежність рівно 32 року тому. Цьому історичному дню передував довгий шлях боротьби. Про те, як Україна боролась за свою свободу, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.