Днепр передал 80 "скорых" для фронта и деоккупированных территорий, - Филатов

Филатов также призвал другие способные города последовать такому примеру и усилить свою ресурсную помощь тем, кому она сейчас наиболее нужна.

Он подчеркнул, что, имея помощь от государства и военных администраций, другие крупные территориальные общины также способны делать больше, чем сейчас.

"Думаю, что в истории современной Украины не было такого, чтобы территориальная община отказалась от эксплуатации 80 автомобилей и передала их либо другим территориальным общинам, либо для нужд защитников. Мы сотрудничаем с Сухопутными войсками, бригадами и отдельными территориальными общинами. В случае необходимости готовы сотрудничать со всеми, кто к нам обратится", - отметил Филатов.

Предоставленные Днепром "скорые" подходят как для эвакуации раненых, так и для повседневной работы медиков. Внутри здесь есть современное оборудование ведущих производителей Германии, США, Швеции, Италии и Японии.

Известно, что машины распределены среди двух десятков воинских частей, а также деоккупированных городов - в частности, Херсона.

Город также доставил на передовую 650 грузовиков и легковушек. А еще – многочисленные технику и оборудование, которые заказывают сами военные.

День Независимости

Украина провозгласила независимость ровно 32 года назад. Этому историческому дню предшествовал долгий путь борьбы. О том, как Украина боролась за свою свободу, – читайте в материале РБК-Украина.

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