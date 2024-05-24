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Дніпро передало військовим чергову допомогу на понад 10 млн грн

П'ятниця 24 травня 2024 18:45
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Дніпро передало військовим чергову допомогу на понад 10 млн грн Фото: Дніпро передало військовим чергову допомогу на понад 10 млн грн (прес-служба Дніпровської міськради)
Автор: Олександр Мороз

Від громади Дніпра на фронт передали РЕБи та понад 300 FPV-дронів і "Мавіків".
Загальна сума допомоги становить понад 10 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу дніпровської міськради.

"Отримали ударні FPV. Сьогодні війна не артилерії, а FPV-дронів. Вони як витратний матеріал. Завжди потрібні і ніколи забагато не буває. З одним FPV-дроном можна потрапити у ворожий бліндаж або знищити ворожу техніку. Постійно отримуємо потрібну допомогу від дніпрян. Вдячні за це дуже!" - сказав військовослужбовець Іван.

За словами секретаря міськради Олександра Санжари, уся допомога передана підрозділам Сил оборони.

"Цього разу надали велику партію техніки. Це обладнання допоможе у нищенні ворога та збереженні життів наших захисників. Дніпро продовжує системно допомагати оборонцям", - підкреслив Санжара.

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