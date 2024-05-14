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Дніпро передало на фронт два універсальні РЕБи

Фото: Дніпро передало на фронт два універсальні РЕБи (прес-служба міськради)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро передало на фронт від дніпрян два унікальні універсальні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які можна використовувати як у окопі, так і встановлювати на техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення дніпровської міськради.

За словами заступника міського голови із цифрової трансформації Костянтина Цепеннікова, Дніпро вже планує закупити чергову партію цих уникальних РЕБів.

"Такі засоби радіоелектронної боротьби дуже прості в експлуатації – навчитися ними користуватися можна досить швидко. Унікальність розробки полягає у тому, що цей РЕБ не лише непомітний для ворога, а і є засобом ближньої дії. Тобто може подавляти ворожі дрони навіть на невеликих відстанях. Такі РЕБи сьогодні потрібні нашим воїнам, щоб захищати особовий склад, позиції, техніку. Тож на цьому не зупиняємося і закуповуватимемо чергову партію таких установок", - підкреслив Цепенніков.

Фото: прес-служба міськради

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