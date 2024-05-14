Дніпро передало на фронт два універсальні РЕБи

За словами заступника міського голови із цифрової трансформації Костянтина Цепеннікова, Дніпро вже планує закупити чергову партію цих уникальних РЕБів.

"Такі засоби радіоелектронної боротьби дуже прості в експлуатації – навчитися ними користуватися можна досить швидко. Унікальність розробки полягає у тому, що цей РЕБ не лише непомітний для ворога, а і є засобом ближньої дії. Тобто може подавляти ворожі дрони навіть на невеликих відстанях. Такі РЕБи сьогодні потрібні нашим воїнам, щоб захищати особовий склад, позиції, техніку. Тож на цьому не зупиняємося і закуповуватимемо чергову партію таких установок", - підкреслив Цепенніков.

Фото: прес-служба міськради