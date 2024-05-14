Днепр передал на фронт два универсальных РЭБа

По словам заместителя городского головы по цифровой трансформации Константина Цепенникова, Днепр уже планирует закупить очередную партию этих уникальных РЭБов.

"Такие средства радиоэлектронной борьбы очень просты в эксплуатации - научиться ими пользоваться можно довольно быстро. Уникальность разработки заключается в том, что этот РЭБ не только незаметен для врага, но и является средством ближнего действия. РЭБы сегодня нужны нашим воинам, чтобы защищать личный состав, позиции, технику. Поэтому на этом не останавливаемся и будем закупать очередную партию таких установок", - подчеркнул Цепенников.

Фото: пресс-служба горсовета