Дніпро, Львів та Мукачево очолили рейтинг "прозорості" міст, - Transparency International Ukraine

Програма "Transparent cities/Прозорі міста" презентувала адаптоване дослідження роботи міських рад під час війни. Це не лінійне продовження традиційних Рейтингів прозорості: цьогоріч команда оцінювала лише 70 міст зі звичних 100 за оновленими критеріями. Замість звичних балів і місць - тепер статус міста ("прозоре", "частково прозоре" та "непрозоре") і рівень виконання індикаторів.

За результатами дослідження, статус "прозорі" мають Дніпро, Львів та Мукачево. "Частково прозорими" визначені 10 міст: Вінниця, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці.

Із початком повномасштабної війни сфера доступу до публічної інформації загалом регресувала. Аргументуючи безпековими ризиками, міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок.

Але все ж прозорість роботи має залишатись важливим завданням для органів місцевого самоврядування, зазначають у Transparency International Ukraine.

У середньому міста виконували індикатори дослідження на 37,5%. При цьому вимоги українського законодавства - на 47,8%. Тобто українські міста не виконали понад половину обов’язкових законодавчих вимог.

Дослідження проведено в межах проекту "Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування", який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

ТІ Ukraine започаткувала програму "Transparent cities/Прозорі міста" у 2017 році. За п’ять років середній показник прозорості міст підвищився на 62,2%. У рамках програми також формується Рейтинг підзвітності 50 міст (органів місцевої влади). Середній показник підзвітності міст за підсумками 2021 року становив 16,5 бала.