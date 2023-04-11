Днепр, Львов и Мукачево возглавили рейтинг "прозрачности" городов, - Transparency International Ukraine

Антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine признала "прозрачными" в плане работы городских советов города Днепр, Львов и Мукачево, а еще 10 городов Украины - "частично прозрачными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Transparency International Ukraine.
Программа "Transparent cities/Прозрачные города" презентовала адаптированное исследование работы городских советов во время войны. Это не линейное продолжение традиционных Рейтингов прозрачности: в этом году команда оценивала только 70 городов из привычных 100 по обновленным критериям. Вместо привычных баллов и мест - теперь статус города ("прозрачный", "частично прозрачный" и "непрозрачный") и уровень выполнения индикаторов.
По результатам исследования статус "прозрачные" имеют Днепр, Львов и Мукачево. "Частно прозрачными" определены 10 городов: Винница, Владимир, Житомир, Каменское, Киев, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород, Черновцы.
С началом полномасштабной войны сфера доступа к публичной информации регрессировала. Аргументируя рисками безопасности, города приостанавливали работу официальных порталов или ограничивали доступ к отдельным разделам или страницам.
Но все же прозрачность работы должна оставаться важной задачей для органов местного самоуправления, отмечают в Transparency International Ukraine.
В среднем города выполняли индикаторы исследования на 37,5%. При этом требования украинского законодательства - на 47,8%. То есть, украинские города не выполнили более половины обязательных законодательных требований.
Исследование проведено в рамках проекта "Transparent Cities: электронная платформа взаимодействия граждан и местных властей для обеспечения подотчетности и надлежащего управления", реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза.
ТИ Ukraine начала программу "Transparent cities/Прозрачные города" в 2017 году. За пять лет средний показатель прозрачности городов повысился на 62,2%. В рамках программы также формируется рейтинг подотчетности 50 городов (органов местных властей). Средний показатель подотчетности городов по итогам 2021 составил 16,5 балла.
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