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Дніпро надав Силам оборони перші 50 нових квадроциклів

Фото: Дніпро надав Силам оборони перші 50 нових квадроциклів (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро надав Силам оборони перші 50 квадроциклів, дообладнаних для евакуації поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Це потужна техніка, конче необхідна для хлопців та дівчат, що воюють на "нулі". По-перше, для евакуації поранених. Це абсолютно нова техніка, придбана в країнах Євросоюзу, але корейського виробництва. Потім силами комунальних підприємств міськради вона була повністю зібрана та дообладнана, що дозволяє використовувати причепи та різні ноші", - наголосив мер Дніпра Борис Філатов, зауваживши, що з розподілом цієї затребуваної техніки місту допомагає командування Сухопутних військ.

Усі квадроцикли високопрохідні, адже мають колісну формулу 4х4 та потужні двигуни.

Прибуття наступної партії очікується вже найближчим часом. Їх так само підготують та віддадуть на потреби війська.

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