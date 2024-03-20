Дніпро надав Силам оборони перші 50 нових квадроциклів

"Це потужна техніка, конче необхідна для хлопців та дівчат, що воюють на "нулі". По-перше, для евакуації поранених. Це абсолютно нова техніка, придбана в країнах Євросоюзу, але корейського виробництва. Потім силами комунальних підприємств міськради вона була повністю зібрана та дообладнана, що дозволяє використовувати причепи та різні ноші", - наголосив мер Дніпра Борис Філатов, зауваживши, що з розподілом цієї затребуваної техніки місту допомагає командування Сухопутних військ.

Усі квадроцикли високопрохідні, адже мають колісну формулу 4х4 та потужні двигуни.

Прибуття наступної партії очікується вже найближчим часом. Їх так само підготують та віддадуть на потреби війська.