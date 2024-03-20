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Днепр предоставил Силам обороны первые 50 новых квадроциклов

Фото: Днепр предоставил Силам обороны первые 50 новых квадроциклов (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Днепр предоставил Силам обороны первые 50 квадроциклов, дооборудованных для эвакуации раненых

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Это мощная техника, необходимая для ребят, воюющих на "нуле", Во-первых, для эвакуации раненых. Это совершенно новая техника, приобретенная в странах Евросоюза, но корейского производства. Затем силами коммунальных предприятий горсовета она была полностью собрана. и дооборудована, что позволяет использовать прицепы и разные ноши", - отметил мэр Днепра Борис Филатов, заметив, что с распределением этой востребованной техники городу помогает командование Сухопутных войск.

Все квадроциклы высокопроходимы, так как имеют колесную формулу 4х4 и мощные двигатели.

Прибытие следующей партии ожидается в ближайшее время. Их также подготовят и отдадут на нужды войска.

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